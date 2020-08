Im Juli 2015 kam die Nasa-Sonde "New Horizons" bei dem Zwergplaneten an. Fast zehn Jahre lang war sie unterwegs und flog in nur 12.500 Kilometern Abstand am Pluto vorbei. Die hochauflösenden Fotos zeigten eine bizarre Welt mit einer dünnen Stickstoffatmosphäre über Eiswüsten und bis zu 3.500 Meter hohen Bergen. Besonders auffällig war eine helle, herzförmige Region nördlich des Äquators - das Bild ging um die Welt und bescherte dem Pluto neue, ungeahnte Sympathien.