Die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu sehen, ist an diesem Wochenende erhöht. Grund dafür sei eine starke Sonneneruption, erklären die Wetterexperten des ZDF. In dieser und in der Nacht zu Sonntag ist es deshalb tatsächlich möglich, das Naturschauspiel in Deutschland zu bestaunen. So strahlend hell wie auf dem Bild oben werden die Polarlichter aber vermutlich nicht sein. Wer sie sehen will, sollte sich bewusst hinsetzen und in den Nachthimmel schauen.