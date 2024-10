Naturspektakel: Polarlichter über Deutschland

Polarlichter in Niedersachsen am Himmel über Schillig (Kreis Friesland)

In der Nacht haben über weiten Teilen Deutschlands farbenfrohe Polarlichter geleuchtet. Das Naturphänomen erhellte etwa den Himmel über Brandenburg Niedersachsen und Bayern . Es tauchte auch anderswo auf: Über den USA, Großbritannien und selbst in Südfrankreich konnten über dem Mittelmeer ebenfalls rote bis grüne Lichtschleier beobachtet werden.

Polarlichter sind ein Ergebnis des derzeitigen Brodelns auf der Sonne: Deren Aktivität schwankt in einem etwa elfjährigen Zyklus. Der aktuelle Zyklus hat gerade sein Maximum - ein solches dauert ein paar Jahre, in denen es stets relativ viele Sonneneruptionen gibt. Die bunten Himmelslichter entstehen, wenn koronale Massenauswürfe (CME), also riesige Wolken aus Sonnenplasma, auf das Magnetfeld der Erde treffen.