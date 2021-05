Am Pfingstmontag startet die Reise der "Polarstern" in die Framstraße, die zwischen Grönland und Spitzbergen liegt. Dort befindet sich das "AWI Hausgarten", ein Observatorium, an dem das Alfred-Wegener-Institut (AWI) bereits seit mehr als 20 Jahren Langzeitbeobachtungen durchführt. Das Observatorium besteht mittlerweile aus 21 Stationen und beobachtet in Wassertiefen von bis zu 5.500 Metern den Einfluss von Umweltveränderungen auf das arktische Tiefseeökosystem. Am 28. Juni soll das Schiff nach Bremerhaven zurückkehren