Wenzhöfer: Also generell merken wir, dass das Eis immer weiter zurückgeht. Wir fahren immer weiter hoch in den Norden, um wirklich an den Eisrand zu kommen. Außerdem merken wir, dass das Eis dünner wird. Man sieht die Veränderungen ebenso an der Oberflächentemperatur, die jetzt in den letzten 20 Jahren um fast ein Grad gestiegen ist. Auch die Wasserbodentemperatur ist über die Jahre um circa 0,1 Grad angestiegen.