Nach langer Zeit auf See endlich die deutsche Nordseeküste in Sicht - im Hafen dann großer Jubel von Kollegen und Angehörigen. So erlebten die Crew und die Wissenschaftler an Bord der "Polarstern" den gestrigen Tag, als das Forschungsschiff von seiner Antarktis-Expedition zurückkehrte und in den Hafen von Bremerhaven einlief.