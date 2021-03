Polen: LGBTQ-Aktivistinnen freigesprochen

Das Verfahren war in Polen mit Spannung verfolgt worden, da die nationalkonservative Regierung die LGBTQ-Bewegung als schädlichen ausländischen Einfluss für das überwiegend katholische Polen betrachtet. Ein anderer Brennpunkt in Moralfragen ist das Abtreibungsrecht. Schwangerschaftsabbrüche sind in Polen inzwischen nahezu in allen Fällen verboten.