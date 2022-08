New York und London : Polio im Abwasser? Was das bedeutet

Bei Polio wird zwischen Wildtypen und von Impfstoffen abgeleiteten Viren unterschieden. Polio-Wildviren treten immer wieder in Pakistan und Afghanistan auf, wurden dieses Jahr aber auch in Afrika nachgewiesen. Polio-Fälle in mehreren Ländern können zudem durch Viren aus Lebendimpfstoffen der einmaligen Schluckimpfung verursacht werden. In vielen Ländern, darunter auch in Deutschland, wird deshalb nur noch inaktiver Polio-Impfstoff verwendet.