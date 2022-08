Es mutet martialisch an, was sich am Montag in Dortmund abgespielt hat. Die Polizei wird zu einem Einsatz in eine Jugendhilfeeinrichtung gerufen. Ein Betreuer dort hatte den Notruf gewählt, weil sich ein junger Mann umbringen wollte - so wird es später der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) beschreiben.