Polizei bei Twitch: Wie Polizisten beim Gaming arbeiten

Sie zocken Videospiele, plaudern und beantworten Fragen: Seit Dezember streamt die Polizei Hannover rund drei Stunden pro Woche auf der vor allem bei Gamern beliebten Plattform Twitch - als nach eigenen Angaben erste Polizeibehörde in Deutschland . Fast 20.000 Menschen haben den Kanal mittlerweile abonniert.

Was bringt das Pilotprojekt? "Wir erreichen Menschen, an die wir auf anderem Wege nicht rankommen", sagte Polizeivizepräsident Thorsten Massinger vor dem ersten Stream.

Man sieht im Netz viele üble Dinge, allein schon in den Kommentaren, aber beispielsweise auch beim Phänomen des Cyber-Groomings, und das zeigt, dass wir dort aktiv sein müssen.

Lockere Atmosphäre und ernsthafte Aufklärung

Mit einem Kernteam von fünf "Twitch-Officers" hat sich die Polizei schnell eine rege Community aufgebaut. Während die Polizisten etwa Spiele wie "Autobahn Polizei Simulator 3" spielen, kommen sie per Chat mit den Zuschauern ins Gespräch - und können so in lockerer Atmosphäre Fragen zu ihrem Beruf oder der Strafverfolgung beantworten.