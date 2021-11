Die Behörden in Lübeck haben am Wochenende eine unzulässige Impfaktion auf dem Flughafen der Hansestadt beendet. Es besteht der Verdacht, dass das verabreichte Vakzin nicht zugelassen ist und damit eine Straftat nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) darstellt, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.