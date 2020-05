Die vier in den Fall involvierten Polizisten seien entlassen worden, erklärte Frey über Twitter. Der Mann, George Floyd, hätte nicht sterben dürfen, so Frey weiter. Mit Blick auf das Video sagte er vor Journalisten: Was die Videos des Vorfalls zeigten, sei "in jeder Hinsicht falsch". Auch in Washington äußerten sich mehrere Abgeordnete und Senatoren entsetzt.