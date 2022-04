Der Mann, der den Vorfall am Wochenende filmte, sagt in der Aufnahme: "Was macht ihr da?" Der Polizist, der den Jungen festhält, antwortet: "Raten Sie mal, was ich mache." Ein anderer Beamter sagt, dass das Kind "Sachen klaut". Der Urheber des Videos bietet an, für die Chips zu zahlen. Lokale Medien berichteten, dass der Junge erst acht Jahre alt war. Er wurde demnach später ohne Anklage freigelassen.