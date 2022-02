Zum Tathergang sagte Oberstaatsanwalt Orthen, dass die beiden Männer am frühen Montagmorgen mit einem Kastenwagen offenbar wildern wollten und auch tote Tiere auf der Ladefläche hatten. Dabei seien sie in die Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel geraten. Die Beamten waren den Angaben zufolge uniformiert in einem Zivilfahrzeug unterwegs, das üblicherweise nicht für Verkehrskontrollen eingesetzt wird. Sie meldeten die Wildtiere per Funk und wollten die Personen kontrollieren.