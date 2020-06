So ist der Anteil der Pollenallergiker in NRW und Hessen mit 8,4 beziehungsweise. 8,5 Prozent überdurchschnittlich hoch, in Schleswig-Holstein dagegen mit 7,1 Prozent der Bevölkerung relativ niedrig. In Thüringen liege der Wert mit 6,8 Prozent sogar noch niedriger.