Ausgrabungen haben neue Erkenntnisse über die italienische Ruinenstadt Pompeji am Fuße des Vesuvs zutage gefördert.

Quelle: imago

Wer in Italien am Fuße des Vesuvs die faszinierenden Ausgrabungen von Pompeji besucht, taucht ein in die Alltagswelt der römischen Antike. Neue Erkenntnisse machen diese jetzt noch anschaulicher. So haben der Direktor des Archäologischen Parks, Massimo Osanna, und seine Mitstreiter etwa gefunden, was andere lange gesucht hatten: einen Beweis, dass Pompeji nicht am 24. August 79 nach Christus untergegangen ist, sondern erst im Herbst desselben Jahres.