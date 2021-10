Seine Ode an die "Kunstfreiheit" - eine bissig-verschmitzte Attacke auf Vertreter der rechten Szene in Deutschland, aber strikt im Rahmen des juristisch Erlaubten - war für die Popkultur-Jury das Lieblingslied und das Lieblingsalbum des Jahres. Außerdem wurde er am Mittwochabend in Berlin als Lieblings-Solokünstler geehrt.