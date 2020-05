Little Richard ist tot

Seitdem lebt der schrille Künstler zwischen zwei Welten - der Kirche und der Musik. Immer wieder startet er Comeback-Versuche, kämpft gegen das abebbende Interesse am Rock'n'Roll, verhilft dem jungen Jimi Hendrix zum Karrierestart, tourt mit den damals noch weitgehend unbekannten Rolling Stones, versucht sich als Schauspieler und veröffentlicht Funk- und Soul-Alben. Aber immer wieder zieht er sich auch in seine religiöse Welt und den Gospel zurück.



An den Welterfolg von "Tutti Frutti" konnte keines der Lieder von Little Richard mehr anschließen - aber vielleicht brauchte es das ja auch gar nicht. "Ich habe immer gedacht", schrieb Bob Dylan einmal, "dass 'A wop bop a loo lop a lop bam boo' alles gesagt hat."