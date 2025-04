Salzburg: Privater Porsche-Tunnel sorgt für Proteste

Ein geplanter Privat-Tunnel zur Villa von Wolfgang Porsche im Zentrum von Salzburg sorgt für Aufregung in der Stadt in Österreich . Aktivisten brachten ein Transparent mit der Aufschrift "Und Porsche sprach es werde Loch" auf dem Kapuzinerberg an. Unter dem Berg soll die 500 Meter lange Zufahrtsstraße samt unterirdischer Garage gebaut werden.