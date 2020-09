Kopp: 2011 gab es in Paris an Bürofassaden Wettbewerbe um die tollsten Post-it-Kreationen. Diese Darstellungen haben mich inspiriert und so ist nach dem Tod von Steve Jobs im gleichen Jahr die Idee entstanden, sein Porträt als Hommage aus Post-it-Zetteln nachzubilden. Mit einer Gruppe von Leuten haben wir zwei Tage lang 4.001 Post-it auf drei mal sechs Metern an das Schaufenster des Münchner Apple Stores geklebt. Das hat großes Aufsehen erregt und viele Leute haben ihre Kondolenznachrichten auf die Zettel geschrieben.