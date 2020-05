Am Freitag, 29. September, übergab sie den Brief der Post und wählte die Versandmethode "Expresszustellung mit dem Zusatzservice Samstagszustellung". Das Porto war kein Schnäppchen: 23,80 Euro. Der Brief kam jedoch erst am 4. Oktober beim Arbeitgeber an. Daraufhin wies dieser die Ansprüche der Frau zurück und bezahlte nicht. Die Frau verklagte daraufhin die Deutsche Post AG.