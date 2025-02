Post-Warnstreiks: Jeder zehnte Brief bleibt vorerst liegen.

Die Warnstreiks bei der Deutschen Post/DHL werden schärfer. Nachdem die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen in der Zustellung aufgerufen hatte, teilte der Bonner Logistiker mit, dass streikbedingt bundesweit etwa zehn Prozent der Briefsendungen vorerst liegengeblieben seien. Sie sollen in den nächsten Tagen zugestellt werden.

An 141 Standorten fehlen im ländlichen Raum Postfilialen, wo sie eigentlich wegen der Einwohnerzahl des Ortes Pflicht wären. Ein automatisierter Service soll Abhilfe schaffen.

Wer vom Warnstreik bei der Post betroffen ist

Seit vergangener Woche war es bereits der sechste Warnstreik-Tag. An den vorangegangenen Ausstand-Tagen hatte das Unternehmen berichtet, dass nur eine niedrige einstellige Prozentzahl der Sendungen betroffen sei. Hierbei geht es um den bundesweiten Schnitt.

Paketdienste am Limit. Das Sendungsvolumen wächst und die Pakete kommen nicht rechtzeitig ans Ziel. Schlecht für die Online-Shops, denn deren Kunden sind verärgert und wechseln zu anderen Anbietern.

Priorität für Wahlsendungen

Nach Angaben der Post und der Gewerkschaft folgten am Donnerstag etwa 6.500 Zustellerinnen und Zusteller dem Streikaufruf. Bundesweit hat die Post in diesem Segment 115.500 Beschäftigte. Es wurde nur an einem Teil der Zustellstützpunkte gestreikt, diese waren querbeet verteilt im gesamten Bundesgebiet.