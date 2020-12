Der Nikolaus, das Christkind und der Weihnachtsmann haben 2020 so viel Post bekommen wie noch nie. Das zumindest lassen die Berge an Kinderbriefen vermuten, die bei den sieben sogenannten Weihnachtspostfilialen eingegangen sind. 665.000 Schreiben waren es dieses Jahr, wie die Deutsche Post am Mittwoch in Bonn mitteilte - nach 600.000 im Vorjahr.