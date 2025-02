Wattenmeer in der Nordsee: Toter Pottwal vor Sylt geborgen

Ein im Wattenmeer in der Nordsee tot angetriebener Pottwal ist am Montag in Hörnum auf der Insel Sylt aus dem Meer geborgen worden. Der 14,3 Meter lange Bulle sei bei auflaufendem Wasser auf den Strand nahe dem Hörnumer Hafen gezogen worden, teilte die Verwaltung des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer in Tönning mit. Der Kadaver werde nun für den Abtransport und weitere Untersuchungen vorbereitet.