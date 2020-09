Menschenschlange vor dem Olympischen Feuer in Sendai.

Quelle: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Ungeachtet der Ausbreitung des Coronavirus haben sich am Samstag mehr als 50.000 Japaner für das Olympische Feuer versammelt. Am Bahnhof Sendai in der Präfektur Miyagi wurde die Flamme in einem goldenen Kessel präsentiert, die Warteschlange war 500 Meter lang.



Viele Besucher trugen Mundschutz-Masken, doch die Zustände in Sendai lösten bei den Organisatoren offenbar Sorgen aus. Da mehr Menschen als erwartet kamen, wird laut lokalen Medienberichten über einen Stopp der Präsentation nachgedacht.