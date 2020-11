Das auffälligste Merkmal in all den untersuchten Mordfällen ist das Verlangen des Partners nach Kontrolle. Wenn man so einem Kontrollregime unterworfen ist, dann ist das Risiko für das Opfer schon sehr hoch. Was mich am meisten geschockt hat in unserem Modell ist Stufe sieben, die Planung des Mordes. Wir denken ja oft, dass diese Tötungen spontan passieren, im Affekt - zum Beispiel in einem Streit.