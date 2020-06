Nepal fördert Heuschreckenfänger

Eine Heuschrecke. Archivbild

Quelle: picture alliance / dpa

Nepal bietet seinen Bürgern Geld dafür an, dass sie Heuschrecken einfangen. Für ein Kilo der Insekten gibt es je nach Ausmaß der Heuschreckeninvasion und Region 20 bis 100 nepalesische Rupien, umgerechnet gut 15 bis 70 Cent, wie ein Sprecher von Nepals Landwirtschaftsministeriums sagte.



Laut örtlichen Medien fangen besonders Kinder und arme Leute die Heuschrecken. Die Regierung erwägt auch, die Tiere mit Heavy-Metal-Musik zu bedröhnen und so in die Flucht zu schlagen, wie der Landwirtschaftsminister kürzlich sagte.