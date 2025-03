Arztdichte: "Praxenland" Deutschland steht unter Druck

Außerdem zeichnet sich schon seit längerem eine Ruhestandswelle ab, und das heißt vor allem in ländlichen Gebieten: Praxisnachfolge dringend gesucht. Der Altersschnitt bei Hausärzten liegt mit 55,1 Jahren etwas über dem aller Ärzte mit 54,5 Jahren. Vor allem im Westen der Republik ist der Handlungsbedarf dringlicher: In Rheinland-Pfalz sind 21,3 Prozent der Hausärzte über 65 Jahre alt, in der Region Westfalen-Lippe 19,2 Prozent, im Saarland 18,8 Prozent - in Mecklenburg-Vorpommern dagegen 8,3 Prozent und in Sachsen 9,7 Prozent.