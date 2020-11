Das bestätigt auch die EU-Kommission, die in diesem Jahr ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien eingeleitet hat. Demnach hat die Kommission festgestellt, dass durch den Verstoß gegen die Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie geschützte Waldlebensräume in geschützten Natura-2000-Gebieten verloren gegangen sind. Wenn Rumänien seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und den Raubbau in seinen Wäldern weiter duldet, drohen Strafzahlungen.