Das Beste, was sie tun können, so fast alle Kommentatoren. Da Harry sich selbst um Kopf und Kragen rede und das verspiele, was ihm früher so viele Sympathien gebracht hatte - seine Glaubwürdigkeit. Auf die Frage eines Interviewers, wie er das seinem Bruder antun könne, nach allem, was die beiden gemeinsam durchgemacht hätten, stammelt Harry.