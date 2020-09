Die Rede wurde am Sonntagabend auf dem Instagram-Profil des Paares gepostet. Kommentatoren werteten sie am Montag in britischen Medien auch als klares Bekenntnis zu Meghan (38). Die Herzogin von Sussex, so ihr offizieller Titel, wurde zuvor in Großbritannien von Kritikern für Harrys neue Zukunftspläne verantwortlich gemacht.