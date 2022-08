Inzwischen ziehen die beiden früher so unzertrennlichen Brüder längst nicht mehr in dieselbe Richtung und behaupten gleichzeitig, ihr Leben im Andenken an ihre verstorbene Mutter zu führen und in ihrem Sinne zu handeln. Der Streit zwischen William und Harry hat einen tiefen Keil in die königliche Familie getrieben und spaltet die öffentliche Meinung in Großbritannien.