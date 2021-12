1999 verschwindet in Berlin der damals 57-jährige Helmut W.. Der Privatier lebt zurückgezogen in einer Mietwohnung in Berlin Spandau. Sein Verschwinden fällt erst auf, als ein Jahr später die Miete ausbleibt. Als die Polizei die Wohnung öffnet, um nach Hinweisen zu suchen, fällt ihnen die Unordnung auf. Kleidung liegt am Boden, in der Küche steht benutztes Geschirr, auf dem Tisch liegen Briefe und Zeitungen.