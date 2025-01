Alec Baldwin reicht Klage gegen Ermittler ein

Im Zusammenhang mit dem eingestellten "Rust"-Prozess hat Schauspieler Alec Baldwin bei einem Bundesbezirksgericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico Klage eingereicht. Er wirft der Staatsanwaltschaft und den Ermittlern böswillige Verfolgung und die Verletzung von Bürgerrechten vor. Baldwin erhebt in der Klage auch den Vorwurf der Verleumdung und behauptet, dass Beweise im Zuge der Ermittlungen absichtlich falsch gehandhabt wurden. So hieß es in Gerichtsunterlagen: