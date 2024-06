Alexander Zverev: Prozess gegen Tennisprofi eingestellt

Der Prozess gegen den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev wegen angeblicher Körperverletzung ist ohne Urteil bereits am dritten Tag beendet worden. Das Amtsgericht-Tiergarten in Berlin stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage ein. Zverev muss demnach insgesamt 200.000 Euro zahlen. Davon fließen 150.000 Euro an die Staatskasse und 50.000 an einen Sammelfonds für gemeinnützige Einrichtungen. Eine Verurteilung gab es nicht.