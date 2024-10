Nach der EM 2024: Saxophonist André Schnura auf Erfolgskurs

Schnura spielte weiterhin auf Großveranstaltungen. Sein Saxophon brachte er zum Beispiel in den Olympiapark nach München, um für die Fans von Taylor Swift zu spielen, oder aber in das Olympische Dorf nach Paris . Auch auf großen Bühnen stand er bereits. Der Saxophonist spielte unter anderem in Wacken, auf dem Glücksgefühle-Festival und hatte Gastauftritte bei anderen großen Musikern wie Nico Santos.