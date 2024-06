Becoming Karl Lagerfeld: Daniel Brühl spielt den Modezaren

Es war ein "wunderbares Gefühl, sich mit der Figur Karl Lagerfeld zu verbinden". Daniel Brühl schwärmt von seiner Vorbereitung zu "Becoming Karl Lagerfeld". Bei dem Modezaren habe er "so viele Kontraste, ein irrsinniges Leben, eine irrsinnige Lebensleistung" entdeckt. An freien Drehtagen in Paris habe er sich dann immer gefragt, "was würde Karl Lagerfeld denn heute wohl so machen?", erzählt er ZDFheute bei der Premiere in Berlin.