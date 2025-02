Berlinale: Diese vier Schauspieler sorgen für Glamour

Die 75. Berlinale läuft nun schon seit fast einer Woche. Das bedeutet vor allem: Filmpremieren fast jeden Tag. Darunter "The Thing with Feathers" mit Benedict Cumberbatch und "Blue Moon mit Ethan Hawke. 19.02.2025 | 2:05 min

Die Berlinale hat auch in diesem Jahr ganz unterschiedliche Schauspielertypen präsentiert. Vom Frauen-Schwarm über den gereiften Teenie-Star bis zum Elder Statesman. Ein Überblick:

Timothée Chalamet: Der Schwarm

Pünktlich zum Valentinstag brachte Hollywoodstar Timothée Chalamet bei der Deutschland-Premiere seines neuen Films zahlreiche Herzen zum Schmelzen und die Fans am roten Teppich zum Kreischen.

Schauspieler Timothée Chalamet macht auf dem roten Teppich der Berlinale seine Fans glücklich. Quelle: Imago

Der Halbfranzose sprang gut gelaunt im rosafarbenen Jogginganzug durch das Blitzlichtgewitter.

Statt einer Limousine wählt der Schauspieler ein Fahrrad, um bei der Premiere seines neuen Films in London zu erscheinen. Auch zum Posen ist er sich mit dem Rad nicht zu schade. 16.01.2025 | 0:35 min

Zur lautstarken Begeisterung seiner Fans legte der 29-Jährige mittendrin seine Kapuzenjacke ab und posierte im rosa Tanktop für Selfies, den frostigen Temperaturen zum Trotz.

Ähnlich wohl fühlte er sich anschließend im Kinosaal neben seinem derzeitigen Date, dem US-amerikanischen Reality-TV-Star Kylie Jenner, die ihn zur Berlinale begleitete. Im Film "Like A Complete Unknown" schlüpfte Chalamet in die Rolle des jungen Bob Dylan, der als Singer-Songwriter im New York der 1960er-Jahre sein Glück versucht.

Auf der Berlinale läuft die Bob-Dylan-Biografie „A Complete Unknown“. Der Film wird außer Konkurrenz gezeigt und erhielt 8 Oscar-Nominierungen. Hauptdarsteller: Timothée Chalamet. 14.02.2025 | 1:31 min

Dafür habe er sich tief in Bob Dylans Werk eingegraben, erzählt Chalamet:

Ich habe einfach fünfeinhalb Jahre lang Tag und Nacht endlos in diesem Material gelebt. Nicht aus Verpflichtung, nicht als Arbeit, sondern, weil Bob Dylan, der Mann, der Künstler, für mich zu einem strahlenden Licht wurde und mich bis hierhin geführt hat." „ Timothée Chalamet, Schauspieler

Heraus kam ein beeindruckendes Biopic, für das Chalamet bereits seine zweite Oscar-Nominierung kassierte.

Robert Pattinson: Der gereifte Star

Auch als Robert Pattinson am roten Teppich auftauchte tobten die Fans. Mit schwarzen Boots, Lederjacke und gewollt ungewollter Gelfrisur schien er vom Berlin-Look inspiriert. Der aus der Vampir-Saga "Twilight" bekannte Brite mauserte sich über die Jahre vom Teenie-Star zum gereiften Künstler.

Robert Pattinson auf der Berlinale. Quelle: Imago

Im neuen Film des südkoreanischen Kult-Regisseurs Bong Joon-ho, der für "Parasite" bereits mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, ergatterte Pattinson die Hauptrolle.

Als ich hörte, dass er einen neuen Film macht, dachte ich mir, ich will einfach dabei sein, egal was es ist. „ Robert Pattinson, britischer Schauspieler

Der 38-Jährige spielt nun in der Science-Fiction-Komödie "Mickey 17" den Versager-Typen Mickey, der auf einer Weltraumexpedition zum menschlichen Versuchskaninchen eines Diktators wird. Eine Fiktion mit Bezug zur Wirklichkeit:

Auf dem Raumschiff gibt es vergleichbare Status-Fragen und eine ähnliche Hierarchie. Die Menschen unten werden misshandelt, die oben beuten aus. „ Robert Pattinson, britischer Schauspieler

Mit der Rolle in diesem Film hat sich Pattinson endgültig als gereifter Star etabliert.

Ein neuer Science Fiction-Film des preisgekrönten koreanischen Autors und Regisseurs Bong Joon-ho wird in Berlin präsentiert. In der Hauptrolle ist Hollywood-Star Robert Pattinson. 15.02.2025 | 1:35 min

Ethan Hawke: Der Elder Statesman

Berlinale-Veteran Ethan Hawke beehrte zum fünften Mal das Festival und fiel mit kariertem Anzug, Leo-Krawatte und Lebensweisheiten auf, die er am Rande der Berlinale äußerte. Etwa verwies er auf den Wert guter Freundschaften. Der US-Star präsentierte seinen neuen Film "Blue Moon", ein Biopic des Regisseurs Richard Linklater.

Schauspieler Ethan Hawkee mit Leo-Krawatte auf der Berlinale.

Mit Linklater hat Hawke schon häufig zusammengearbeitet und die Berlinale besucht.

Das Leben macht so viel mehr Spaß, wenn man es mit anderen teilen kann. Die Arbeit mit Linklater fühlt sich nach all den Jahren ein bisschen so an, wie ich es mir in einer Band vorstelle. Wir kommen zur Berlinale und spielen unser Konzert. „ Ethan Hawke, US-Schauspieler

Der 54-jährige Hawke verkörpert in Linklaters neuem Film den Songwriter Lorenz Hart, der in eine Lebenskrise rutscht, während sein ehemaliger Partner Richard Rodgers als Solokünstler Erfolge feiert. Es geht um eine Freundschaft, die in Arbeit geboren wurde - so wie die zwischen Hawke und Linklater.

Unter dem Motto "Frieden" kommen internationale Stars in Berlin zusammen. Es werden besonders wohltätige Promis ausgezeichnet. Dieses Jahr unter anderem Sänger Bob Geldof. 18.02.2025 | 0:46 min

Benedict Cumberbatch: Der Sensible

"Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch erschien unaufgeregt in grauem Anzug und posierte auf dem roten Teppich mit seinen beiden Film-Söhnen aus dem Drama "The Thing With Feathers". Darin spielt der 48-Jährige Brite einen Witwer, der den plötzlichen Tod seiner Frau und der Mutter seiner Kinder verkraften muss.

Schauspieler Benedict Cumberbatch auf der Berlinale.

Auf der Berlinale erzählte Cumberbatch, er habe sich für die Rolle interessiert, weil der Film hauptsächlich von männlicher Trauer handelt. Er selbst habe mit 18 Jahren einen Freund verloren und dieses Erlebnis seitdem verdrängt, weil er nicht anders damit umzugehen wusste.

Ich denke, dass wir nicht genug von dieser Art von Geschichten oder dieser Verletzlichkeit bei Männern sehen (...) "Besonders heutzutage, wo es Leute gibt, die die Tugenden der 'Männlichkeit' preisen. „ Benedict Cumberbatch, britischer Schauspieler

Cumberbatch sehe es als geboten, Geschichten zu erzählen, in denen Männer ihre sentimentale Seite nicht vergraben, sondern sich darin suhlen.

Kathrin Haas ist Korrespondentin im ZDF-Landesstudio Berlin.