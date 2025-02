Berlinale: Jury-Präsident Haynes lieben Hollywoods Diven

Einst an der Berliner Hochschule abgelehnt

Der 22-jährige Kalifornier bewarb sich um einen Studienplatz an der Hochschule der Künste - heute die UdK - und wurde abgelehnt. Er blieb trotzdem vier Monate in Berlin, lernte Deutsch und sog die besondere Atmosphäre Westberlins voller Begeisterung auf - für ihn damals eine wilde Insel der Freiheit mitten in der DDR

Jury-Präsident der Berlinale seziert historische Epochen der USA

Seine Filme verbinden gesellschaftliches Engagement mit Mut zum künstlerischen Risiko. Sie sind politisch und privat zugleich. Ins Zentrum rückt Haynes oft weibliche Figuren, gerne Hausfrauen im vorstädtischen Milieu, die an der Seite erfolgreicher Ehemänner ein luxuriösen Schattendasein fristen und in gesellschaftlichen Zwängen feststecken. So wie Julianne Moore als Cathy, die treusorgende Ehefrau und Mutter in dem Melodram "Dem Himmel so fern" (2002), Schauplatz sind die 1950er-Jahre in Georgia.