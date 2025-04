Gegen Vorurteile und Diskriminierung aller Art anzukommen: ein Leitmotiv im künstlerischen Schaffen der Beyoncé. So ist wohl auch ihr Einbruch in das "weiße" Genre Countrymusik zu verstehen, an dessen afroamerikanischen Anteile mit "Cowboy Carter" erinnert wird. 2024 führte sie mit "Cowboy Carter" als erste schwarze Sängerin gleichzeitig die Albumcharts in den Sparten Pop und Country an.