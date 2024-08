Gericht: Boateng-Aussagen über Ex-Freundin Lenhardt zulässig

Im Streit um umstrittene Interview-Äußerungen über seine verstorbene Ex-Freundin hat der Fußballer Jérôme Boateng vor Gericht einen Erfolg erzielt. Fünf negative Äußerungen des früheren Nationalspielers über Kasia Lenhardt seien rechtlich zulässig, entschied das Kammergericht Berlin in zweiter Instanz. Die Aussagen seien "nicht derart schwerwiegend", dass sie untersagt werden müssten, so der Richter.

Die Mutter der 2021 gestorbenen Lenhardt wollte in dem langen Rechtsstreit erreichen, dass Boateng für die Aussagen eine Unterlassungserklärung abgeben muss. Das lehnte das Gericht ab. Damit war die Unterlassungsklage der Mutter in zweiter Instanz nicht erfolgreich.

Gericht lässt keine Revision zu

In dem Interview hatte Boateng unter anderem über Auseinandersetzungen in der Beziehung gesprochen. Es erschien kurz nach der Trennung des Paares. Im Februar 2021 gab ihre Familie über einen Anwalt bekannt, dass Kasia Lenhardt tot sei. Die Polizei in Berlin bestätigte damals einen Einsatz bei einer leblosen Person, bei der es keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung gebe.