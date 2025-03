Action-Icone Bruce Willis wird 70 Jahre alt

Actionheld Bruce Willis - 2022 schockierte die Nachricht von seinem Rückzug aus dem Filmgeschäft. Krankheitsbedingt musste der Star mit 67 Jahren seine Schauspielkarriere beenden. Quelle: dpa

Seine Gala-Auftritte hatte er im Action-Kino: Niemand konnte in seinen Filmen so verprügelt und fertig aussehen wie Bruce Willis. Wenn er völlig desolat und verletzt nach einem Kampf mit meist mehreren Gegenspielern daher humpelte, dann war die Glaubwürdigkeit der Szene nicht nur eine Frage der sorgfältigen Maske - Bruce Willis schien sich als Schauspieler perfekt mit der gebeutelten Figur identifizieren zu können.

Auch deshalb war der US-Schauspieler, insbesondere Ende der 1980er und in den 1990er Jahren, einer der gefragtesten Action-Helden des amerikanischen Kinos: ein guter Typ, natürlich immer auf der richtigen Seite. Den muss man mögen - ein Geschenk für Hollywoods Action-Kino. Willis arbeitete bis 2022. Allein in 2022 kamen elf Filme mit ihm auf den Markt.

Bruce Willis leidet an einer tückischen Form von Demenz

Damit hat sich Bruce Willis eine weltweite Fangemeinde geschaffen. Umso mehr schockierte 2022 die Nachricht von seinem Rückzug aus dem Filmgeschäft. Seine Familie teilte mit, dass Willis mit 67 Jahren seine Schauspielkarriere beende.

Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es zunächst. Im Februar 2023 dann die genauere Diagnose: Es ist frontotemporale Demenz , bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden. Das ist eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.

Die Familie von Bruce Willis teilt ihr Leben mit Fans auf Instagram

Die Familie des fünffachen Vaters gibt mit Fotos und Anekdoten in den sozialen Medien weiter Einblick in sein Leben. Im März 2024, zum 69. Geburtstag ihres Ehemannes, schrieb Willis' Ehefrau Emma Heming Willis (46):

Er ist ein echter Gentleman. Mit so viel Liebe zu geben und zu teilen. Ich bekomme sein echtes Inneres zu sehen. Und ich kann euch sagen, es ist so pur und gut. „ Emma Heming Willis

Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem Willis sein Enkelkind Louetta, den ersten Nachwuchs von Tochter Rumer Willis, im Arm hält. Das Paar mit den beiden jüngeren Töchtern Mabel und Evelyn hatte 2009 geheiratet.

Eine seltene Momentaufnahme: Der an Demenz erkrankte Schauspieler verbringt Thanksgiving mit seinen Töchtern. In der Hand ein Schild mit der Aufschrift: BEST DAD EVER. (29.11.2024) Quelle: instagram.com/scoutlaruewillis

Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore (62) stammen die erwachsenen Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Die beiden Familien sind eng miteinander verbunden.

Bruce Willis ist in Deutschland geboren

1955 wurde der kleine Walter Bruce im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein als Sohn eines US-Soldaten und dessen deutscher Frau geboren. Zwei Jahre lebte der Junge in Deutschland, dann ging die Familie in die USA.

Er sei als Kind schüchtern gewesen und habe gestottert, erzählte Willis später in Interviews. Doch seit den 70er Jahren stand er dann als Schauspieler auf der Bühne und vor der Kamera.

Zunächst bekam er vor allem Rollen am Theater und in TV-Serien. Als Privatdetektiv in der Serie "Das Model und der Schnüffler", zusammen mit Cybill Shepherd, startete er 1985 durch.Er bekam einen Emmy und einen Golden Globe für seine Rolle als David Addison. Dann kam der Zuschlag für den Action-Film "Stirb langsam" (1988).

Willis' blutiges Unterhemd ist in den USA ein Kulturgut

In dem "Die Hard"-Mehrteiler spielte er den New Yorker Polizisten John McClane. Wohl niemand hat das Bild des amerikanischen Actionhelden so geprägt wie Willis, als er Terroristen mit seiner deutschen Synchronstimme von "Tatort"-Schauspieler Manfred Lehmann in die Flucht schlug.

Sein blutverschmiertes Unterhemd ist in den USA auch ein Stück Kulturgut und gehört dem Museum für amerikanische Geschichte. Neben Action- und Science-Fiction-Filmen wie "Pulp Fiction", "12 Monkeys", "Das fünfte Element" oder "Armageddon - Das jüngste Gericht" spielte Willis auch in Dramen wie "The Sixth Sense" oder "Unbreakable - Unzerbrechlich" und in Komödien wie "Der Tod steht ihr gut" oder "R.E.D. - Älter. Härter. Besser" mit.

Aaron Paul: "eine verdammte Legende"

Nach Bekanntwerden seiner Erkrankung drückten viele Kolleginnen und Kollegen von Willis ihre Anteilnahme aus. Auch "Breaking Bad"-Schauspieler Aaron Paul bekundete seine Anteilnahme. "Dein Vater ist so eine verdammte Legende", würdigte er auf dem Instagram-Account von Rumer Willis die Action-Ikone.

