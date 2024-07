Bubi Scholz: Vor 40 Jahren erschoss er Ehefrau Helga

Als er 1987 entlassen wird, versucht er mit einer zweiten Ehe einen Neuanfang - doch seine Alkoholsucht kann er nicht überwinden. Es folgt ein weiterer Suizidversuch, Schlaganfälle und eine Demenz , in der die Erinnerungen an seine große Karriere und seinen tiefen Fall verschwimmen. Am 21.8.2000 stirbt Bubi Scholz in Berlin