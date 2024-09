Bekannt aus "Karate Kid": Schauspieler Chad McQueen ist tot

Der Promi-Sohn spielte in mehreren Spielfilmen mit. Seine bekannteste Rolle als angriffslustiger Karatekämpfer hatte er in den 1980er Jahren in zwei "Karate Kid"-Filmen . Bis 2001 wirkte er in Low-Budget-Filmen wie "Martial Law", "Red Line", "Surface to Air" oder "Fall" mit, widmete sich aber zunehmend dem Rennsport.