Charles III. wird 75: Der rastlose König feiert Geburtstag

König in Eile

Mit 74 Jahren wurde Charles im Mai dieses Jahres gekrönt . Er ist damit der älteste Monarch, der in der tausendjährigen Geschichte der britischen Krone je den Thron bestieg. Königin Camilla ist zwei Jahre älter als Charles. Queen Elizabeth war junge 26 Jahre alt bei ihrer Krönung, vermittelte dem Land Aufbruch in den Nachkriegsjahren.

Wir sehen da jemanden, der es immer eilig hat. Charles ist ein König in Eile. Er will die Dinge abwickeln, die er auf der Agenda hat und von denen er glaubt, dass sie wichtig sind für seine Regentschaft. Die will er schaffen.

Royale Fitness und Disziplin

Jeder normale Mensch würde ihn als Workaholic beschreiben. Er arbeitet den ganzen Tag durch bis sechs, isst kaum etwas, weil er so genügsam ist. Dann vielleicht eine schnelle Tasse Tee. Dann die Abendveranstaltungen. Und er wird üblicherweise eingeschlafen an seinem Schreibtisch gefunden, so gegen Mitternacht.

Wer mit Charles Bergwandern geht, hat Mühe, Schritt zu halten. Will er wirklich abschalten, zieht er sich zurück auf sein Anwesen in Siebenbürgen, Rumänien. Dort malt er und geht auf Wandertouren, zuletzt im Sommer dieses Jahres, allein, ohne Camilla. Das 17 Hektar große Krongut hatte Charles 2008 erworben. Warum dort? Vielleicht, weil die britische Adelsfamilie Windsor Vlad den Pfähler zu ihren Vorfahren zählt - besser bekannt als Fürst Vlad Dracula.

Familienstreit schwelt weiter

Der menschliche König

Als er jetzt während des November-Gedenkens zum Ende des Ersten Weltkriegs die Bronzestatuen seiner verstorbenen Eltern an der Royal Albert Hall in London enthüllt, sieht das Königreich ihn mit feuchten Augen aufblicken, offenbar sehr bewegt in der Erinnerung an Vater Philip und Mutter Elizabeth II.