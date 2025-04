"Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen gerne mit, dass Bettina Wulff und Bundespräsident a.D. Christian Wulff sich vor längerer Zeit endgültig getrennt haben", schreibt das Berliner Büro des ehemaligen Staatsoberhaupts der Deutschen Presse-Agentur, dpa. Weitere Angaben machte die Leiterin des Büros von Christian Wulff in Berlin nicht.

Für ihn war es die zweite Ehe. Kurz darauf kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Bettina Wulff brachte einen heute erwachsenen Sohn mit in die Beziehung. Christian Wulff hat auch aus erster Ehe eine erwachsene Tochter.

Jennifer Lopez hat turbulente Zeiten hinter sich. Nach zwei Jahren Ehe mit Ben Affleck nun die Scheidung. Beruflich will sie mit dem Film "Unstoppable" durchstarten.

Das Eheleben von Christian und Bettina Wulff

Das Paar, das zuerst in Hannover lebte, zog 2010 nach Berlin, nachdem der heute 63-Jährige im Alter von 51 Jahren Bundespräsident wurde. Die heute 49-jährige Bettina Wulff sorgte als moderne Präsidentengattin für Aufsehen - Tattoo-Trägerin, Basketballspielerin und junge, strahlende Mutter.

Der erste Tiefschlag für das Paar folgte, als die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorteilsannahme ein Ermittlungsverfahren gegen Wulff eröffnete. Der Jurist trat am 17. Februar 2012 vom Amt des Bundespräsidenten zurück. Das Paar trennte sich 2013 das erste Mal, reichte die Scheidung ein.

Nachdem das Landgericht Hannover Wulff Anfang 2014 in einem aufwendigen Verfahren von allen Vorwürfen freigesprochen hatte, kam es wieder zu einer Annäherung. Die Scheidung wurde gestoppt, im Mai 2015 erklärten die Anwälte der beiden, die Wulffs seien nach gut zweijähriger Trennung wieder ein Paar. Es folgten eine kirchliche Trauung und der Rückzug ins Familienleben.

Bettina Wulff über die Scheidung und das Scheitern

Doch auch der zweite Anlauf scheiterte. In ihrem Anfang 2020 erschienen Buch "Anders als gedacht: Wie ich lerne, was wirklich zählt" schildert Bettina Wulff, dass sie sich 2018 in einem inneren Ausnahmezustand befunden habe. "Ich fühlte mich innerlich fürchterlich zerrissen und unglücklich, weil ich wusste, dass ich bald eine schwerwiegende Entscheidung treffen musste", schreibt sie. "Schon das zweite Mal war meine Ehe gescheitert. Eine Trennung schien unvermeidlich."