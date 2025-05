Vor vier Jahren wurde bei Christina Applegate Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert. Ihr Leben habe sich seitdem radikal verändert. Sie verlasse kaum noch das Haus, erzählte die 53-jährige Schauspielerin dem Komiker Conan O'Brien in seinem Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend".

Christina Applegate: Der Alltag ist eine Qual

Vorurteile und Stigmatisierung wegen MS-Erkrankung

Menschen würden die Schauspielerin fragen, wie sie sich mit der neurologischen Autoimmunerkrankung angesteckt habe. Multiple Sklerose ist aber nicht ansteckend. Die Vorurteile der Menschen machten ihr jedoch zu schaffen: "Das bedeutet, dass ich in meinem Leben etwas falsch gemacht haben muss, um diese Krankheit zu bekommen." Diese Stigmatisierung sei nur schwer zu ertragen, so Applegate resigniert.

"Ich habe heute einen schlechten MS-Tag"

Mit ihren offenen Worten rührte sie nicht nur die Zuhörer. "Ich fange gleich an zu weinen", sagte sie zu Gastgeber O'Brien während ihres Podcast-Auftritts. Er entgegnete: "Weine so viel du willst, und dann fange ich auch an zu weinen." Sie habe "heute einfach einen miesen Tag. Ich habe einen schlechten MS-Tag", so Applegate weiter.