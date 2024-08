Ehemaliger Fußballtrainer:Christoph Daum ist tot

Der frühere Fußballtrainer Christoph Daum ist tot. Nach einem langen Kampf gegen Krebs sei er am Samstag im Alter von 70 Jahren gestorben, teilte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Daum verstarb an den Folgen seiner schweren Lungenkrebserkrankung, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Sonntagmorgen mitteilte.