Clint Eastwoods Partnerin Christina Sandera ist gestorben

Das Paar soll laut US-Medien seit 2014 zusammen gewesen sein. Geheiratet haben sie nie. Es heißt, Sandera habe im "Mission Ranch Hotel and Restaurant" in Carmel-by-the-sea gearbeitet, das Eastwood seit 1986 besitzt. In dem Küstenstädtchen südlich von San Francisco war der Filmstar in den 1980er Jahren Bürgermeister.