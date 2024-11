Coldplay-Sänger Chris Martin: Sturz bei Konzert in Melbourne

Das war nicht geplant: Bei einem Konzert in Melbourne stürzt Coldplay-Sänger Chris Martin durch eine Falltür in der Bühne.

Sänger Chris Martin von der britischen Rockband Coldplay (Archivbild) Quelle: AFP

Schock für Coldplay-Fans in Melbourne: Frontmann Chris Martin ist bei einem Konzert in der australischen Metropole in eine Öffnung in der Bühne gestürzt. Auf im Internet verbreiteten Videos ist zu sehen, wie der 47-Jährige am Sonntagabend rückwärts über einen seitlichen Steg geht, um den Hit "Everglow" anzukündigen und dann plötzlich in ein Loch fällt - eine Art Falltür mit einer Treppe.

Zur Erleichterung der Fans wurde Martin aber von einer Person in der Öffnung aufgefangen und überstand den Sturz offenbar unverletzt. Als er wieder stand, sagte er: "Das war nicht geplant!" und fügte mit Blick auf seinen Retter hinzu: "Danke, dass Du mich aufgefangen hast."

Chris Martin kann Konzert fortsetzen

Anschließend setzte die britische Rock-Pop-Band Coldplay das ausverkaufte Konzert im Marvel Stadium fort. Es handelte sich um das letzte von vier Konzerten in Melbourne. Ab Mittwoch spielt Coldplay ("Something Just Like This") in Sydney, bevor es nach Neuseeland weitergeht. Die Welttour endet im nächsten August und September mit zahlreichen Konzerten in Londons Wembley Stadium.

Ähnlicher Sturz von Olivia Rodrigo

Erst vor wenigen Wochen war US-Sängerin Olivia Rodrigo ebenfalls in Melbourne in eine Öffnung auf der Bühne gefallen. Bei ihrer Show war sie über die Bühne gerannt und plötzlich in der Öffnung verschwunden. "Oh, mein Gott! Das war lustig. Mir geht's gut", meinte sie anschließend lachend. "Manchmal ist da einfach ein Loch in der Bühne."

Später sagte sie in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", der Vorfall sei aber dennoch beängstigend gewesen, speziell, wenn sie sich das Video anschaue. "Aber die Show muss weitergehen, das ist Showbiz Baby!", fügte sie hinzu.

